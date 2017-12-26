Lucas Leiva: “È stata una partita difficile, meglio noi nel primo tempo. Nel secondo la Fiorentina ha fatto più possesso”

Nel post gara ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva. Queste le sue dichiarazioni in relazione alla gara:“E' stata una partita difficile, ma in Coppa Ital...

Nel post gara ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva. Queste le sue dichiarazioni in relazione alla gara:

“E' stata una partita difficile, ma in Coppa Italia è necessario vincere. Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma nel secondo la Fiorentina ha fatto più possesso palla. La squadra comunque è contenta del risultato“.