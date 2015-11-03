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Notizie Lucas Leiva Fiorentina

Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"

24 ottobre 2019 20:49

Lucas Leiva: “È stata una partita difficile, meglio noi nel primo tempo. Nel secondo la Fiorentina ha fatto più possesso”

26 dicembre 2017 23:41

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