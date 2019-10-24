Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"

L’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Il morale della Lazio è molto alto dopo la rimonta con l’Atalanta, anche se non tutti i tifosi sono contenti d...

L’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Il morale della Lazio è molto alto dopo la rimonta con l’Atalanta, anche se non tutti i tifosi sono contenti della situazione che sta vivendo la squadra laziale. C’è un po’ di polemica attorno a mister Inzaghi. La Fiorentina? Ha trovato il suo equilibrio tecnico e tattico, non credo che Montella cambierà la formazione domenica. Castrovilli? Può avere un grande futuro, ma deve lavorare giorno per giorno. Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala".