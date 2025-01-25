I convocati della Fiorentina per la Lazio: Colpani non ce la fa, ancora fuori Cataldi. Out Ikoné
La lista dei convocati della Fiorentina per il match contro la Lazio. Ecco le scelte di mister Palladino
La Fiorentina si prepara a scendere in campo per il prossimo turno di Serie A, dove affronterà la Lazio di Baroni all'Olimpico. Pertanto, il club viola ha comunicato le scelte di Palladino in vista del match: oltre Jonathan Ikoné, fuori Danilo Cataldi per un problema alla coscia, come comunicato dal tecnico in conferenza stampa. Assente anche Andrea Colpani, dopo il colpo rimediato in allenamento. La lista integrale:
Palladino garantisce: “So che la società ha delle trattative aperte ma non dobbiamo avere fretta”
https://www.labaroviola.com/palladino-garantisce-so-che-la-societa-ha-delle-trattative-aperte-ma-non-dobbiamo-avere-fretta/286157/