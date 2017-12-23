Lulic: “Pensiamo già alla Fiorentina, è una squadra forte. Pioli...”

Il centrocampista della Lazio, Lulic ha parlato a LazioStyleChannel. Queste le sue dichiarazioni in vista della partita tra Lazio e Fiorentina in programma il 26 Dicembre:“Siamo riusciti oggi a portar...

Il centrocampista della Lazio, Lulic ha parlato a LazioStyleChannel. Queste le sue dichiarazioni in vista della partita tra Lazio e Fiorentina in programma il 26 Dicembre:

“Siamo riusciti oggi a portare a casa questa vittoria serviva per il nostro percorso in campionato. I nostri Obiettivi? Pensiamo già alla Fiorentina, abbiamo tre giorni per preparare la sfida ed i Viola sono una squadra forte con un bravo allenatore. Sarà dura, sebbene noi conosciamo quanto sia bello vincere questa competizione. Spero che il 26 ci sia tanta gente come stasera“