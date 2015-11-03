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Notizie Lulic Fiorentina

Lulic: "Le vittorie sofferte sono piú belle, possiamo vincere con tutti. Immobile.."

07 ottobre 2018 16:53

Lulic apre i giochi dopo 3 minuti, brutto errore di Benassi e Lazio avanti..

26 dicembre 2017 20:57

Lulic: “Pensiamo già alla Fiorentina, è una squadra forte. Pioli...”

23 dicembre 2017 22:58

Alla Lazio non passa più, ora parla anche Lulic: "Punti persi contro la Fiorentina, che rammarico"

04 dicembre 2017 15:21

Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo

06 dicembre 2016 17:21

"Rudiger vendeva calzini e cinture". Adesso Lulic rischia 10 giornate di squalifica

05 dicembre 2016 12:30

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