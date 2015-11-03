Notizie Lulic Fiorentina

Lulic: "Le vittorie sofferte sono piú belle, possiamo vincere con tutti. Immobile.."
07 ottobre 2018 16:53
Lulic apre i giochi dopo 3 minuti, brutto errore di Benassi e Lazio avanti..
26 dicembre 2017 20:57
Lulic: “Pensiamo già alla Fiorentina, è una squadra forte. Pioli...”
23 dicembre 2017 22:58
Alla Lazio non passa più, ora parla anche Lulic: "Punti persi contro la Fiorentina, che rammarico"
04 dicembre 2017 15:21
Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo
06 dicembre 2016 17:21
"Rudiger vendeva calzini e cinture". Adesso Lulic rischia 10 giornate di squalifica
05 dicembre 2016 12:30
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