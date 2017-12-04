Alla Lazio non passa più, ora parla anche Lulic: "Punti persi contro la Fiorentina, che rammarico"
Senad Lulic parla a Lazio Style e chiama ancora in causa la gara contro la Fiorentina: "La Sampdoria ha vinto sempre in casa, ma noi volevamo per forza questi tre punti. Anche se eravamo sotto ci abbi...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 15:21
Senad Lulic parla a Lazio Style e chiama ancora in causa la gara contro la Fiorentina: "La Sampdoria ha vinto sempre in casa, ma noi volevamo per forza questi tre punti. Anche se eravamo sotto ci abbiamo creduto. Questa volta è successo qualcosa a favore nostro dopo il 90′, resta il rammarico per i punti persi contro la Fiorentina. Adesso però dobbiamo continuare così e guardare avanti".