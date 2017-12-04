Alla Lazio non passa più, ora parla anche Lulic: "Punti persi contro la Fiorentina, che rammarico"

Senad Lulic parla a Lazio Style e chiama ancora in causa la gara contro la Fiorentina: "La Sampdoria ha vinto sempre in casa, ma noi volevamo per forza questi tre punti. Anche se eravamo sotto ci abbi...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2017 15:21

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