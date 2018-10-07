Lulic: "Le vittorie sofferte sono piú belle, possiamo vincere con tutti. Immobile.."

Al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano della Lazio Senad Lulic. Queste le sue parole..

Al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano della Lazio Senad Lulic. Queste le sue parole: "Abbiamo visto la vera Lazio, quella con il cuore e che lotta. È questa la Lazio che fa i duelli e li vince. Se giochiamo sempre così possiamo vincere con tutti: oggi si vedeva che volevamo i tre punti. La qualità di Ciro la conosciamo tutti, per fortuna gioca con noi. Ci sono giocatori però che fanno lavoro sporco intorno a lui, per i suoi gol. Certe vittorie così sofferte sono le più belle"