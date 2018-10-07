Lulic: "Le vittorie sofferte sono piú belle, possiamo vincere con tutti. Immobile.."
Al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano della Lazio Senad Lulic. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 16:53
Al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano della Lazio Senad Lulic. Queste le sue parole: "Abbiamo visto la vera Lazio, quella con il cuore e che lotta. È questa la Lazio che fa i duelli e li vince. Se giochiamo sempre così possiamo vincere con tutti: oggi si vedeva che volevamo i tre punti. La qualità di Ciro la conosciamo tutti, per fortuna gioca con noi. Ci sono giocatori però che fanno lavoro sporco intorno a lui, per i suoi gol. Certe vittorie così sofferte sono le più belle"