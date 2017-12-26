Lulic apre i giochi dopo 3 minuti, brutto errore di Benassi e Lazio avanti..

La Lazio subito avanti dopo appena 3 minuti di gioco. Brutta palla persa da Benassi a centrocampo e palla recuperata..

La Lazio subito avanti dopo appena 3 minuti di gioco. Brutta palla persa da Benassi a centrocampo e palla recuperata dal centrocampista laziale che scarica subito per Lulic. Il capitano biancoceleste è bravo a scartare Gaspar e con un destro morbido battere Dragowski