Lulic apre i giochi dopo 3 minuti, brutto errore di Benassi e Lazio avanti..
La Lazio subito avanti dopo appena 3 minuti di gioco. Brutta palla persa da Benassi a centrocampo e palla recuperata..
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 20:57
La Lazio subito avanti dopo appena 3 minuti di gioco. Brutta palla persa da Benassi a centrocampo e palla recuperata dal centrocampista laziale che scarica subito per Lulic. Il capitano biancoceleste è bravo a scartare Gaspar e con un destro morbido battere Dragowski