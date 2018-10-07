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L’Atalanta perde ancora, 6 punti nelle ultime 8 per Gasperini. Vince il Milan

Piove sul bagnato a Bergamo per Gasperini che cade in casa 0-1 grazie al gol di Tonelli che fa volare la Sampdoria. Per l’Atalanta nelle ultime 8 partite solo 6 punti racimolati con una vittoria, tre...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
07 ottobre 2018 18:04
L’Atalanta perde ancora, 6 punti nelle ultime 8 per Gasperini. Vince il Milan - Gasperini
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Piove sul bagnato a Bergamo per Gasperini che cade in casa 0-1 grazie al gol di Tonelli che fa volare la Sampdoria. Per l’Atalanta nelle ultime 8 partite solo 6 punti racimolati con una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. Il Milan stronca il Chievo per 3-1 grazie alla doppietta di Higuain e al gol di Bonaventura. Gol della bandiera di Pellissier.

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