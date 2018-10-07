Labaro Viola

Dragowski in nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Skorupski

Come si apprende da media polacchi per Dragowski sarà la prima chiamata in nazionale maggiore. Il portiere della Fiorentina classe ‘97 è stato convocato da  Jerzy Brzeczek in sostituzione di Skorupski...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 20:47
Dragowski in nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Skorupski -
News
Dragowski
Skorupski
Condividi

Come si apprende da media polacchi per Dragowski sarà la prima chiamata in nazionale maggiore. Il portiere della Fiorentina classe ‘97 è stato convocato da  Jerzy Brzeczek in sostituzione di Skorupski, estremo difensore del Bologna, infortunatosi alla mano sinistra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok