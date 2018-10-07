Dragowski in nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Skorupski
Come si apprende da media polacchi per Dragowski sarà la prima chiamata in nazionale maggiore. Il portiere della Fiorentina classe ‘97 è stato convocato da Jerzy Brzeczek in sostituzione di Skorupski...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 20:47
Come si apprende da media polacchi per Dragowski sarà la prima chiamata in nazionale maggiore. Il portiere della Fiorentina classe ‘97 è stato convocato da Jerzy Brzeczek in sostituzione di Skorupski, estremo difensore del Bologna, infortunatosi alla mano sinistra.