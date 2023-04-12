Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"

Ciccio Graziani parla del prossimo attaccante della Fiorentina, tre i nomi fatti dall'ex bomber viola e della nazionale

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Ciccio Graziani ha anche parlato del reparto offensivo della Fiorentina con i possibili movimenti in estate:

“Prendere Scamacca non sarebbe una cattiva idea per la Fiorentina, in Inghilterra non si sta trovando bene, pensavamo fosse più forte e potesse fare bene in Premier League ma come Immobile probabilmente non va bene all’estero e ce lo hanno rimandano indietro con il fiocchetto. Io su Scamacca un pensierino ce lo farei come penserei a Pinamonti, si tratta di un attaccante che mi piace molto ma poi bisogna anche dargli fiducia, non è che se non segna per 3 partite lo mettiamo in panchina. Un altro ragazzo, che però viaggia a cifre esagerate, è Kean, per me è straordinario, io l’ho visto a 18 anni, ha potenza, tiro, tecnica. Potrebbe essere un affare al contrario con la Juventus"

https://www.labaroviola.com/graziani-jovic-e-quello-che-chiami-a-calcetto-e-ha-appena-mangiato-le-tagliatelle-con-il-ragu-di-chianina/208499/