Secondo quanto riportato da Sara Meini, giornalista Rai, “Ciro Immobile è più che un’opzione per la Fiorentina. Il direttore sportivo viola Daniele Pradè ci sta provando, ma anche il Milan si è fatto avanti per l’ex laziale, che ha ancora un anno di contratto con Besiktas, ma che vorrebbe rientrare in Italia. La Fiorentina però ha nel mirino anche Dzeko”. Questo quanto riportato dal TgR Toscana