Chiesa-Immobile, scontro Nazionale. Fede cerca doppia cifra, Ciro mai gol a Fiorentina

Fiorentina e Lazio sarà anche lo scontro tra due azzurri, Immobile e Chiesa. Una crescita continua, quella del giocatore viola, riporta La Gazzetta dello Sport. (...) «Sta giocando ad alto livello» ha...

Fiorentina e Lazio sarà anche lo scontro tra due azzurri, Immobile e Chiesa. Una crescita continua, quella del giocatore viola, riporta La Gazzetta dello Sport. (...) «Sta giocando ad alto livello» ha ripetuto anche ieri Pioli. Certificandone il miglioramento: soprattutto dal punto di vista dell'altruismo verso i compagni e capacità di garantire continuità in ogni match (...) Durante questa stagione anche la prima convocazione in Nazionale, sublimata dalla maglia da titolare contro l’Argentina. (...) In campionato ha giocato 30 partite su 32 (29 dal primo minuto). Le due saltate (con Inter e Roma) solo a causa di squalifiche. Sono 6 le marcature in questa Serie A, con i 3 dello scorso campionato si arriva a 9. La doppia cifra è vicinissima. Sono invece 82 le reti di Immobile in A, le ultime 50 con la maglia della Lazio. Gol distribuiti di qua e di là, ma con una eccezione: proprio la Fiorentina. Che è l’unica formazione dell’attuale Serie A a cui Ciro non ha mai fatto gol. (...) Sogni di gloria che sono però frenati da un piede gonfio. Inzaghi lo ha convocato e vuole mandarlo in campo, a patto certo che il dolore diminuisca (...)