Immobile firma il rinnovo a 2,5 milioni l'anno. La stessa cifra che rifiutò Bernardeschi per restare alla Fiorentina

Ciro Immobile sta per firmare il rinnovo contrattuale con la Lazio, il centravanti della nazionale ha trovato un accordo per il prolungamento di due ulteriori anni a 2,5 milioni di euro a stagione com...

Ciro Immobile sta per firmare il rinnovo contrattuale con la Lazio, il centravanti della nazionale ha trovato un accordo per il prolungamento di due ulteriori anni a 2,5 milioni di euro a stagione come racconta il Messaggero. Due milioni e mezzo a stagione sarebbero gli stessi soldi che Federico Bernardeschi ha rifiutato dalla Fiorentina per la permanenza a Firenze. Stessi soldi, diversa scelta..