Lazio in corsa per l’Europa ancora una volta orfana di Immobile: è positivo al Coronavirus

La Lazio è in piena corsa per l’Europa, si trova a -3 dalla Fiorentina e dalla Juventus in classifica. Come per la scorsa partita, i biancocelesti non avranno il proprio bomber a disposizione. Immobile infatti, in isolamento domiciliare dal 15 dicembre, in seguito alla positività della moglie, è risultato anch’egli positivo al Coronavirus. Oggi, il test molecolare. In ogni caso il suo 2021 calcistico termina qui, Lazio ancora una volta orfana del suo centravanti, domani sfiderà il Venezia. Lo scrive Repubblica.

