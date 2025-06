Corriere dello Sport: “Fiorentina in pole per Immobile, c’è anche il Milan. Offerto un ricco biennale”

La Fiorentina sta valutando seriamente l’ingaggio di Ciro Immobile come rinforzo d’esperienza per il reparto offensivo, affiancandolo a Edin Dzeko nella lista dei candidati ideali per il ruolo di vice-Kean. Tuttavia, nel caso dell’ex laziale, si pensa a un impiego ben più importante, magari addirittura come titolare o in coppia con Kean, grazie alle soluzioni tattiche immaginate da Stefano Pioli. Immobile gradirebbe il ritorno in Italia, e Firenze lo attrae nonostante il contratto oneroso con il Besiktas. Con 287 reti in carriera, sarebbe un acquisto di grande peso tecnico e motivazionale.

La Fiorentina è attualmente in pole position per Immobile, davanti a concorrenti come il Milan, che ha comunque mostrato interesse. Il club viola si è mosso rapidamente, offrendo un ricco biennale e dimostrando grande determinazione nel chiudere l’operazione. Immobile rappresenta l’attaccante ideale per riportare la squadra ad alti livelli sia in Serie A che in Europa, e Pioli ha già dato il proprio benestare. La volontà è quella di non ripetere l’errore della scorsa stagione, quando mancava una valida alternativa.

Parallelamente, la Fiorentina mantiene viva anche la pista Dzeko, che sembrava vicino al Bologna ma ora è nuovamente nel mirino del club di Commisso.Il direttore sportivo Pradè continua a lavorare su entrambi i fronti, consapevole che chiunque dei due approdi a Firenze sarà un rinforzo prezioso. La strategia è chiara: rafforzare l’attacco con esperienza, gol e leadership, così da offrire a Pioli più opzioni e qualità in vista di una stagione ricca di impegni. Lo riporta il Corriere dello Sport.