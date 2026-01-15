Cataldi: “Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno”

A Lazio Style Channel è intervenuto l’ex centrocampista viola ed ora tornato alla Lazio dopo un anno Danilo Cataldi per parlare anche dell’esperienza alla Fiorentina: “Firenze è stata un’esperienza differente per me soprattutto rispetto alle esperienze che avevo fatto prima e sono molto legato alla città per tutto.”

Sul paragone tra Immobile e Kean: “Immobile ha segnato tanto ed ha avuto una continuità incredibile per tutta la carriera nonostante sia stato sottovalutato spesso da tutti e magari si poteva trattare meglio, non faccio il paragone perché sono diversi e Moise ha doti fisiche importanti, è un bravo ragazzo, è chiaro che ripetere lo scorso anno non è semplice.”