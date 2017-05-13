La Lazio a Firenze si gioca quattro record. Una gara speciale per i biancocelesti
La Lazio per una gara assolutamente non banale, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi si giocano non solo i tre punti...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 12:18
Come riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio oggi a Firenze non va a fare una scampagnata.In ballo contro la Fiorentina c’è la possibilità di centrare o migliorare quattro primati assoluti del club biancoceleste: il numero di punti in un campionato; i gol realizzati; le vittorie complessive; quelle esterne. I primi due record sono da centrare, gli altri sono già stati eguagliati, ma possono essere migliorati. Ecco perché oggi non sarà di certo una partita banale e come le altre per i ragazzi di Simone Inzaghi.