La Lazio a Firenze si gioca quattro record. Una gara speciale per i biancocelesti

La Lazio per una gara assolutamente non banale, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi si giocano non solo i tre punti...

Come riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio oggi a Firenze non va a fare una scampagnata.In ballo contro la Fiorentina c’è la possibilità di cen­trare o migliorare quattro primati assoluti del club biancoceleste: il numero di punti in un campionato; i gol realizzati; le vittorie com­plessive; quelle esterne. I primi due record sono da centrare, gli altri sono già stati eguaglia­ti, ma possono essere migliora­ti. Ecco perché oggi non sarà di certo una partita banale e come le altre per i ragazzi di Simone Inzaghi.