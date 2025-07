Dzeko sfumato, ora il Bologna è pronto ad accogliere Immobile: un anno di contratto più opzione

Come riporta l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Ciro Immobile al Bologna, l’affare è in dirittura d’arrivo. L’attaccante ex Lazio e Torino, tra le altre, è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza vissuta al Besiktas.

Il giocatore – in questo momento – si trova ancora in Turchia per gli ultimi dettagli ma sarà presto in Italia. Immobile firmerà un accordo da un anno più opzione con il Bologna.

Nell’ultima stagione nel campionato turco Immobile in 30 gare ha collezionato 15 gol e 4 assist.