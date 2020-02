Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lady Radio da Giovanni Galli, ex viola: “Rispetto a quando c’era Montella ora i calciatori sembrano i loro parenti più forti. Duncan? Farà sicuramente comodo. Vlahovic? È il contrario di Cutrone, il serbo è un calciatore modello Immobile. Il giovane attaccante italiano invece per me è poco adatto al gioco dei viola”.