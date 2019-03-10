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Immobile: “Meritavamo la vittoria, sprecate tante occasioni in contropiede...”

Al termine della sfida contro la Fiorentina, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva in Rai:"Dopo il vantaggio, meritavamo qualcosa in più, abbiamo creat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 00:34
Immobile: “Meritavamo la vittoria, sprecate tante occasioni in contropiede...” - Foto getty
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Al termine della sfida contro la Fiorentina, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva in Rai:

"Dopo il vantaggio, meritavamo qualcosa in più, abbiamo creato tante situazioni prima del gol, abbiamo avuto delle occasioni in contropiede che potevamo gestire sicuramente meglio. Se lotteremo fino alla fine? Assolutamente, è d'obbligo crederci, siamo un po' indietro ma bisogna crederci".

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