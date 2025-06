Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina ha offerto un biennale a Immobile. Concorrenza Milan”

Un vice Kean da fregarsi le mani: la Fiorentina punta in alto nello scegliere un alter ego del centravanti da venticinque gol alla prima stagione in maglia viola e, siccome le vie del mercato sono infinite, potrebbe diventare sostituto (provvisorio) a tutti gli effetti se la clausola da 52 milioni non venisse annullata con il rinnovo a cifre adeguate e alla fine portasse via Moise da Firenze. Ciro Immobile: ecco quanto va su con i pensieri il club di Commisso per il vice Kean.

Ma intanto la Fiorentina ci sta provando con l’ex Lazio, consapevole di un paio di ostacoli affatto semplici da superare. Uno riguarda la concorrenza del Milan che a sua volta è forte sull’attaccante napoletano e prova ne sia la visita a Casa Milan nei giorni scorsi da parte di Sommella, agente del calciatore. Il secondo è rappresentato dai contorni economici dell’operazione: Immobile ha ancora due anni di contratto con il Besiktas (41 presenze complessive e 19 gol, di cui 15 nella Super Lig) a sei milioni a stagione, però il club turco potrebbe concedergli una sorta di “scivolo” per anticiparne la chiusura a questa estate e consentirgli di tornare in Italia. La società di Commisso ha già messo un biennale consistente sul piatto per cercare di battere il Milan nella corsa al centravanti autore di ben 201 gol in Serie A: un tentativo l’ha già fatto e un altro lo farà a breve non appena avrà la sponda del Besiktas a condizioni favorevoli per tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.