Belotti contro Immobile sotto gli occhi di Spalletti con l’europeo come obbiettivo

Stasera al Franchi andrà di scena Fiorentina-Lazio, una sfida dai mille retroscena e che conta tantissimo per la rincorsa europea della squadra di Italiano. Uno dei duelli, oltre a quello tra i due allenatori amanti del bel calcio, è quello tra Belotti ed Immobile, soprattutto perché allo stadio ci sarà anche il commissario tecnico Luciano Spalletti che visionerà i due ed inizierà a farsi un’idea per le prossime convocazioni di giugno in occasione della manifestazione tedesca. Belotti ed Immobile sono entrambi goleador dai grandi numeri in Serie A, addirittura compagni di squadra per un breve periodo nel Torino. Inoltre, i due sono stati rivali a Roma quando il Gallo vestiva giallorosso e si sono già contesi lo scettro di attaccante della Nazionale in passato. È presto per trarre conclusioni, ma il confronto di stasera è un incontro importante anche per loro.

Lo riporta Il Corriere dello sport