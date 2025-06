Nazione: “Immobile apre alla Fiorentina ma serve per mettere pressione a Dzeko, contatti avanzati”

La strategia di Daniele Pradè per il mercato estivo è chiara: rinforzare l’attacco con un attaccante esperto, affidabile e abituato a segnare. Dopo aver puntato Edin Dzeko,è emerso anche l’interesse per Ciro Immobile, entrambi reduci da buone stagioni in Turchia nonostante l’età avanzata. I contatti con Dzeko sono i più avanzati: la Fiorentina gli ha proposto un contratto biennale o annuale con opzione, da 2 milioni a stagione, e il Bologna sembra ormai defilato dalla corsa.

L’arrivo di un vice-Kean rappresenta un cambio di rotta rispetto alla stagione scorsa, quando la Fiorentina non affiancò alcun centravanti all’attaccante titolare, scelta poi rivelatasi discutibile. Dzeko risponde al profilo di giocatore esperto e pronto, che potrebbe aiutare a gestire meglio i momenti della stagionee alleggerire il peso sulle spalle di Kean, con il consenso anche di Pioli, pronto a sfruttarne le qualità.

Nel frattempo, l’attenzione si è spostata anche su Ciro Immobile, che gradirebbe un ritorno in Serie A e si è detto disponibile a valutare l’offerta viola. L’interesse per l’ex Lazio potrebbe anche servire per mettere pressione su Dzeko,ma resta concreto, con il Milan di Allegri che osserva la situazione. Entrambi i nomi confermano la volontà della Fiorentina di affidarsi all’esperienza per completare il reparto offensivo. Lo scrive La Nazione.