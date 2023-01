Oggi gli esami di Immobile: salta Bologna e Milan e punta al rientro contro la Fiorentina

Uscito dopo 15 minuti in occasione di Sassuolo-Lazio, Ciro Immobile, effettuerà oggi gli esami per capire l’entità dell’infortunio al flessore e stabilire la data del rientro. Salterà sicuramente la gara di Coppa Italia contro il Bologna di domani sera, e con molta probabilità dovrà dare forfait anche in campionato contro il Milan il 24 Gennaio. Se gli esami dovessero confermare lo stiramento, il 17 biancoceleste starà ai box per 10-15 giorni. L’obiettivo del capitano della Lazio è quindi quello di rientrare tra i convocati di Mr Sarri per la sfida contro la Fiorentina di Italiano, prevista per Domenica 29 Gennaio.

A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

