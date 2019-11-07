Renzi siparietto con Immobile: "Gli ho già detto che non deve più segnare a Firenze all’ultimo minuto"
L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, insieme alla moglie Jessica e Matteo Renzi, sono stati ospiti al Maurizio Costanzo Show. È nato un simpatico siparietto tra i due: "Ho già detto a Immobile – a...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 09:13
L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, insieme alla moglie Jessica e Matteo Renzi, sono stati ospiti al Maurizio Costanzo Show. È nato un simpatico siparietto tra i due: "Ho già detto a Immobile – afferma Renzi – che non deve più segnare a Firenze all’ultimo minuto. Ci ha rovinato la serata".