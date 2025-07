La Gazzetta dello Sport riporta: “Dzeko sarà la torre per attivare Kean e Gudmundsson nonostante l’età.”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko appena arrivato in viola dalla Turchia sarà la spalla perfetta per attivare Kean e Gudmundsson con la sua esperienza e la sua abilità area. Inoltre, il bomber bosniaco è sinonimo di garanzia avendo segnato in ogni campionato regolarmente, in più il giocatore andrà a competere in una Serie A nuova dove ci sono giocatori giovanissimi come Camarda del Milan che era appena nato quando l’ex Inter e Roma alzava nel 2008-09 la Bundesliga con il Wolfsburg ed insieme a lui ci sono altri campioni esperti come Modric, già quarantenne al Milan, e il belga De Bruyne arrivato come un eroe al Napoli dopo una lunga militanza nel City di Guardiola. Oltre agli stranieri, Dzeko ritroverà un rivale con cui ha duellato per la classifica marcatori ovvero Immobile giunto al Bologna anche lui trentacinquenne.