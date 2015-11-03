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Notizie Camarda Fiorentina

Cm.com annuncia: "La Fiorentina e il Sassuolo si muovono per Camarda, contatti avviati per l'estate"

27 aprile 2026 21:01

Tuttosport: "Il Milan piomba su Kean. Camarda possibile contropartita per la Fiorentina"

25 febbraio 2026 08:51

La Gazzetta dello Sport riporta: "Dzeko sarà la torre per attivare Kean e Gudmundsson nonostante l'età."

12 luglio 2025 16:30

Domani Camarda proverà ad essere uno dei marcatori più giovani della serie A: c'è anche Babacar

08 novembre 2024 21:28

Siparietto a San Siro: Camarda va chiedere una foto a Galliani in tribuna ma non viene riconosciuto

29 novembre 2023 00:13

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