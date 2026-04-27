Cm.com annuncia: "La Fiorentina e il Sassuolo si muovono per Camarda, contatti avviati per l'estate"

Il talentino, che ha debuttato proprio contro i viola, piace ai gigliati

Il futuro di Francesco Camarda, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, potrebbe presto colorarsi di viola. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Daniele Longo per Calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe mosso i primi passi concreti avviando contatti esplorativi con l’entourage del giovane attaccante. L’obiettivo del club toscano è chiaro: sondare il terreno per capire margini e fattibilità di un’operazione che si inserirebbe perfettamente nella filosofia societaria, da sempre orientata all'acquisto di profili emergenti per costruire una rosa competitiva e futuribile.

Tuttavia, la corsa al gioiellino classe 2008 non è priva di ostacoli. Su Camarda resta infatti vigile anche l’interesse del Sassuolo, club da anni specializzato nella crescita e nella valorizzazione dei giovani prospetti. Sebbene la situazione sia ancora in una fase embrionale, i dialoghi avviati nelle ultime ore suggeriscono che il destino del calciatore possa evolversi rapidamente. Per la Fiorentina, assicurarsi le prestazioni di Camarda rappresenterebbe un colpo strategico di grande prospettiva, confermando la volontà della dirigenza di investire con decisione sulla linea verde del panorama nazionale.