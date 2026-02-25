Tuttosport: “Il Milan piomba su Kean. Camarda possibile contropartita per la Fiorentina”

Il Milan per la prossima stagione è alla ricerca di un centravanti da 15-20 gol. è ben presente il nome di Kean. Allegri lo ha allenato e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo. Il centravanti azzurro è legato alla Fiorentina fino al 2029 e ha una clausola rescissoria da 62 milioni (attiva dal primo al 15 luglio).

Dopo quest’annata difficile, potrebbe partire. La Premier resta un possibile approdo, ma il Milan ci sta ragionando e potrebbe mettere sul piatto delle contropartite, perfino il gioiellino Camarda assai stimato da Paratici. Ecco, proprio il neo ds viola, trattato e “mollato” dal Milan prima di virare su Tare, potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa.

Gli altri nomi sono quelli di Vlahovic, ancora in scadenza – il suo entourage incontrerà il club bianconero la prossima settimana -, resta un nome da monitorare, così come quello di Pellegrino del Parma, Darwin Nunez dell’Al-Hilal e Gabriel Jesus dell’Arsenal. Lo riporta Tuttosport.