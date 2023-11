Siparietto a San Siro: Camarda va chiedere una foto a Galliani in tribuna ma non viene riconosciuto

Siparietto a San Siro in occasione della partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Il giovane talento del Milan, Francesco Camarda, che ha esordito all’età di 15 anni in prima squadra proprio contro la Fiorentina, era presente in tribuna e come tanti giovani tifosi allo stadio, è andato a chiedere una foto ad Adriano Galliani, presente nella zona Vip dello stadio. Lo storico dirigente rossonero però non ha riconosciuto Camarda al momento della richiesta, solo in un secondo momento gli è stato fatto notare chi fosse ed ha richiamato Camarda, abbracciandolo.

