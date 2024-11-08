Domani Camarda proverà ad essere uno dei marcatori più giovani della serie A: c'è anche Babacar

Babacar entrò nella storia della serie A segnando con la maglia della Fiorentina al Genoa in serie A, aveva appena 17 anni

I record, si sa, sono fatti per essere battuti. Eppure ce n’è uno che regge dal 9 maggio 1937: è quello della rete più giovane di sempre in Serie A. L’aveva fatta registrare Amedeo Amedei a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni. Da allora nessuno è riuscito a batterlo in precocità nonostante siano stati tanti i calciatori in erba a trovare la rete già in tenera età. Come dimenticare gli exploit di fenomeni come Rivera, Mancini o Cassano ma anche prodezze da parte di giocatori che poi si sono persi con il passare del tempo e l’andare della carriera.

Vi proponiamo dunque la top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A. Una graduatoria in cui non trovano posto, solo per qualche manciata di giorni, calciatori come Silvio Piola, Stefano Okaka, Moise Kean, Mario Corso, Amad Diallo, Antonio Cassano e Sebastiano Esposito. Ma nella quale potrebbe trovare posto presto anche Francesco Camarda. Il gioiellino del Milan infatti giocherà da titolare nella sfida contro il Cagliari della dodicesima giornata di Serie A, a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni. Dovesse segnare, si piazzerebbe al sesto posto.

10. Giorgio De Giorgis (17 anni e 22 giorni) in gol nel 1974 con la Sampdoria ai danni della Juventus

9. Bruno Nicolè (17 anni e 14 giorni) in gol nel 1956 con il Padova al Genoa

8. Khouma Babacar (17 anni e 3 giorni) in gol nel 2010 con la Fiorentina contro il Genoa

7. Roberto Mancini (16 anni, 10 mesi e 7 giorni) in gol nel 1981 in un Bologna-Novara

6. Renato Buso (16 anni e 10 mesi) in gol nel 1986 con la maglia della Juventus ai danni dell'Ascoli

5. Gino Colaussi (16 anni, 7 mesi e 29 giorni) in gol nel 1930 con la Triestina contro l'Ambrosiana

4. Giovanni Righi (16 anni, 7 mesi e 9 giorni) in gol in un Modena-Torino degli anni Trenta

3. Pietro Pellegri (16 anni, 2 mesi e 11 giorni) in gol nel 2017 con il Genoa alla Roma

2. Gianni Rivera (16 anni, 2 mesi e 7 giorni) in gol nel 1959 con l'Alessandria contro la Sampdoria

1. Amedeo Amedei (15 anni, 9 mesi e 13 giorni) in gol nel 1937 con la Roma ai danni della Lucchese

Calciomercato.com

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/bucchioni-turnover-di-ieri-inaccettabile-se-fai-10-cambi-i-giocatori-si-sentono-riserve-messaggi-sbagliati/276079/