Immobile vuole lasciare la nazionale. Troppe critiche, stufo di essere considerato il colpevole

Ciro Immobile non segna mai con la nazionale, è uno dei giocatori più criticati e per questo vuole dire addio all'azzurro

Sono giorni complicati per Ciro Immobile dopo la disfatta con la Macedonia. Le critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori non hanno risparmiato nessuno, neanche il centravanti della Lazio, a secco da diverse partite con gli azzurri.

Scarpa d'oro, spesso capocannoniere in Serie A e autore di 2 gol ad Euro 2020, nonché titolare fisso nella squadra che l'Europeo l'ha vinto. I numeri non mancano ad Immobile, ma le difficoltà in nazionale sono evidenti e le critiche abbondano in occasioni come queste.

Il fallimento della Nazionale riguarda tutti, ma spesso si punta il dito verso qualche capro espiatorio e Immobile è stato individuato come uno di questi. Critiche feroci sul web e sulla stampa, che il giocatore della Lazio sembra non esser più disposto a subire.

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il centravanti della Lazio sta seriamente pensando al ritiro dalla Nazionale italiana. A 32 anni può essere giunto per lui il momento di farsi parte e lasciar spazio ai più giovani.

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