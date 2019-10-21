Ag. Immobile arrabbiato con Gasperini: "Parole inaccettabili. E se inciampa a Firenze cosa succede?"

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Ciro Immobile e Federico Chiesa non solo sono accomunati dal fatto di essere punte di diamante della Nazionale ma da oggi sono anche stati accusati...

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Ciro Immobile e Federico Chiesa non solo sono accomunati dal fatto di essere punte di diamante della Nazionale ma da oggi sono anche stati accusati entrambi di essere cascatori da Gasperini. Queste parole non sono state prese assolutamente bene dall'entourage del calciatore biancoceleste Marco Sommello il quale ha detto: "Ciro era deluso, nervoso e molto dispiaciuto. Le dichiarazioni di Gasperini sono gravi ed inaccettabili. Il mio assistito era arrabbiato perché arrivano da un allenatore esperto, non da un semplice tifoso. Non è un simulatore e dà fastidio essere tirati in ballo così. Se cade o inciampa in area la prossima volta, pensate a Firenze, cosa succede? Questo mi dispiace, non può essere messa in dubbia la sua correttezza".