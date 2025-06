Immobile non sparisce dai radar del Viola Park. Di sicuro non sarà il vice di Kean, ma potrebbe entrare tra i candidati a sostituirlo nel caso in cui alla fine Moise non dovesse rimanere a Firenze, insieme ovviamente ad altri che la Fiorentina andrebbe a valutare a quel punto potendo contare almeno su cinquantadue milioni di buoni motivi, vale a dire la clausola per la cessione valida dall’1 al 15 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.