Belotti: "Vogliamo continuare a vincere. Dualismo con Immobile? Se segnamo entrambi..."

Dopo il successo per 0-3 contro la Bosnia ai microfoni della Rai ha parlato anche il Gallo Belotti, autore di un goal: "Sono soddisfatto per la rete, vogliamo continuare a vincere. Immobile in panchin...

Dopo il successo per 0-3 contro la Bosnia ai microfoni della Rai ha parlato anche il Gallo Belotti, autore di un goal: "Sono soddisfatto per la rete, vogliamo continuare a vincere. Immobile in panchina? Non c'è nessun dualismo, siamo amici, facciamo sempre tutto insieme. Se io e lui continuiamo a segnare sarà soltanto un bene per tutti".