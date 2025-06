Sportmediaset: “Immobile ha aperto all’ipotesi Fiorentina, è duello con Dzeko per il vice Kean”

La Fiorentina cerca esperienza e gol da inserire alle spalle di Moise Kean nel nuovo progetto tecnico firmato Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, che a breve firmerà un triennale per tornare in viola, vuole un centravanti esperto in grado di far rifiatare Moise Kean. I due obiettivi sono Ciro Immobile ed Edin Dzeko, entrambi reduci da un’avventura nella Super Liga turca. L’ex capitano della Lazio dopo un solo anno al Besiktas può tornare in Serie A e avrebbe già dato il via libera all’ipotesi Fiorentina. Su Dzeko invece i viola devono fronteggiare la concorrenza del Bologna, che già da diversi giorni ha avviato i contatti con l’entourage del bosniaco per riportarlo in Italia dopo i due anni al Fenerbahce. Lo scrive Sportmediaset