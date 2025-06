Graziani: “Dzeko o Immobile? scelgo Ciro, ma ogni volta che va all’estero ce lo rimpacchettano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha detto la sua sugli attaccanti accostati alla Fiorentina per il prossimo mercato estivo.

L’ex centravanti non ha dubbi sulla preferenza tra Edin Dzeko e Ciro Immobile:

“Dzeko è onestamente un po’ in là con l’età, anche se so che ha fatto bene in Turchia. Ciro ogni volta che va all’estero, poi ce lo rimpacchettano e rimandano indietro. Con la Lazio ha fatto tantissimi gol ma vanno fatti i conti con gli acciacchi, io comunque andrei più su di lui”.

Graziani ha poi commentato anche il possibile riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa, auspicandone un utilizzo più offensivo:

“Speriamo che Gudmundsson abbia finito i problemi e possa giocare più da attaccante, l’anno scorso andava a prendere palla da Comuzzo, non so come fosse possibile sfruttarlo così”.

Infine, parole di stima per il probabile nuovo allenatore viola Stefano Pioli, da più parti indicato per il post-Palladino:

“Pioli sa modulare anche a partita in corso l’assetto, a me gli integralisti non piacciono. Bisogna vedere però che squadra gli mettono a disposizione ma so che è una garanzia”.

Graziani, dunque, promuove l’esperienza di Immobile come rinforzo ideale per l’attacco della Fiorentina, e al tempo stesso si dice fiducioso nel lavoro del nuovo tecnico per il rilancio del progetto viola.