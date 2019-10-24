CorSport, Dragowski vs Immobile è la sfida di domenica
Fino ad ora la difesa della Fiorentina sta giocando bene, subendo pochi goal. Nelle ultime 4 sono stati soltanto 2 i goal subiti, questo ha quindi impensierito poco Dragowski. Come scrive il Corriere...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 11:49
Fino ad ora la difesa della Fiorentina sta giocando bene, subendo pochi goal. Nelle ultime 4 sono stati soltanto 2 i goal subiti, questo ha quindi impensierito poco Dragowski. Come scrive il Corriere dello Sport la sfida di domenica metterà di fronte al portiere polacco il bomber Ciro Immobile. Con i suoi 9 goal in campionato è sicuramente il pericolo numero uno, dovrà fare maggiore attenzione anche la difesa con l’attaccante italiano in agguato.