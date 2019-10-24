CorSport, Dragowski vs Immobile è la sfida di domenica

Fino ad ora la difesa della Fiorentina sta giocando bene, subendo pochi goal. Nelle ultime 4 sono stati soltanto 2 i goal subiti, questo ha quindi impensierito poco Dragowski. Come scrive il Corriere...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2019 11:49

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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