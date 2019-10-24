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CorSport, Dragowski vs Immobile è la sfida di domenica

Fino ad ora la difesa della Fiorentina sta giocando bene, subendo pochi goal. Nelle ultime 4 sono stati soltanto 2 i goal subiti, questo ha quindi impensierito poco Dragowski. Come scrive il Corriere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 11:49
CorSport, Dragowski vs Immobile è la sfida di domenica - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Fino ad ora la difesa della Fiorentina sta giocando bene, subendo pochi goal. Nelle ultime 4 sono stati soltanto 2 i goal subiti, questo ha quindi impensierito poco Dragowski. Come scrive il Corriere dello Sport la sfida di domenica metterà di fronte al portiere polacco il bomber Ciro Immobile. Con i suoi 9 goal in campionato è sicuramente il pericolo numero uno, dovrà fare maggiore attenzione anche la difesa con l’attaccante italiano in agguato.

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