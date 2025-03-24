"Sai che sei molto più scarso di Kean? Assolutamente, lo so". Immobile casca nello scherzo de Le Iene

Fingersi Luciano Spalletti e chiamare gli esclusi dalla Nazionale. Lo ha fatto il programma Le Iene, e Immobile ci è cascato...

Le Iene, programma televisivo di Italia Uno, ha fatto uno scherzo a diversi calciatori che non sono stati chiamati in Nazionale da Luciano Spalletti. Il programma di Mediaset, attraverso un imitatore, riproponeva la voce di Spalletti e ha chiamato telefonicamente gli esclusi, tra questi anche Ciro Immobile che ha risposto cosi riguardo una sua convocazione in extremis per il ritorno contro la Germania:

"Sono felicissimo anche per dare una mano dentro lo spogliatoio, abbandono tutto e arrivo. Come mi sento? Sono riuscito a giocare 3 partite consecutivamente, ho fatto gol la partita scorsa" poi l'imitatore, fingendosi Spalletti, lo incalza: "Lo sai che la Turchia è un campionato di merda? ma Ciro è d'accordo: "Certo, certo. A me va bene anche non giocare con l'Italia, un pizzico di esperienza soprattutto in queste partite non fa mai male". Poi la considerazione su Kean: "Sei ben consapevole di essere molto più scarso rispetto a Kean? e Immobile risponde cosi: "Assolutamente, assolutamente, si si". Ecco il video dello scherzo