FOTO: Lazio allarme Immobile. Gamba super fasciata, a rischio la gara di Firenze
Prima fasciatura al collo del piede destro, poi un'altra fasciatura alla coscia poco sopra il ginocchio. Cure post derby per Immobile, ma la sua presenza mercoledì dal 1' minuto al Franchi contro la F...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 13:53
Prima fasciatura al collo del piede destro, poi un'altra fasciatura alla coscia poco sopra il ginocchio. Cure post derby per Immobile, ma la sua presenza mercoledì dal 1' minuto al Franchi contro la Fiorentina è a rischio. Mister Inzaghi valuterà il giocatore nella giornata di domani, ma tiene in preallarme Caicedo. Il numero 17 laziale non che capocannoniere del campionato è in forte dubbio.
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