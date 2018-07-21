Scontri tra tifosi prima di Fiorentina-Venezia. Due ultras lagunari contusi

Prima del match amichevole a Moena Fiorentina-Venezia c'è stato uno spiacevole lieve scontro tra tifosi. Secondo quanto appreso circa una cinquantina di tifosi del Venezia si sono raggruppati al Viola...

Prima del match amichevole a Moena Fiorentina-Venezia c'è stato uno spiacevole lieve scontro tra tifosi. Secondo quanto appreso circa una cinquantina di tifosi del Venezia si sono raggruppati al Viola Village, cantando cori di scherno nei confronti della Fiorentina, quando è esploso un petardo nelle loro vicinanze. Le due tifoserie si sono così scontrante, ma l'efficiente intervento della Polizia ha sedato presto gli animi. Sul posto si è resa necessaria un'ambulanza per soccorrere due tifosi del Venezia restati leggermente feriti