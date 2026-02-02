Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

Dopo il pugno duro adottato nei confronti delle tifoserie di Fiorentina, Roma, Lazio e Napoli, sanzionate con il divieto di trasferta fino al termine della stagione, torna a far discutere quanto accaduto nella serata di ieri a Cremona. Dalla curva occupata dai tifosi dell’Inter è stato infatti lanciato un petardo nelle immediate vicinanze del portiere avversario Audero, episodio che ha riaperto il tema della sicurezza negli stadi.

Sulla vicenda è intervenuto Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nel corso di un collegamento con Radio CRC ha dichiarato:

“Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all’Inter; il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche perché i gruppi organizzati, dopo la partita, hanno fatto confusione con persone che nulla avevano a che fare con la tifoseria della Cremonese”.

Improta ha poi ampliato il discorso, soffermandosi sull’ipotesi di un blocco generalizzato delle trasferte in futuro:

“Sicuramente è un pensiero che attraversa in modo trasversale l’intero mondo del calcio. Stiamo lavorando a un protocollo che porrà regole più rigide nella vendita dei biglietti e nell’organizzazione delle trasferte. I club, se vorranno, si dovranno organizzare e gestire le trasferte”.