2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

News

Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

Redazione

2 Febbraio · 22:30

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 22:30

TAG:

cremoneseIntertrasferteUltras

Condividi:

di

Dopo i recenti provvedimenti contro diverse tifoserie, l’episodio avvenuto allo Zini riaccende il dibattito sulla sicurezza negli stadi

Dopo il pugno duro adottato nei confronti delle tifoserie di Fiorentina, Roma, Lazio e Napoli, sanzionate con il divieto di trasferta fino al termine della stagione, torna a far discutere quanto accaduto nella serata di ieri a Cremona. Dalla curva occupata dai tifosi dell’Inter è stato infatti lanciato un petardo nelle immediate vicinanze del portiere avversario Audero, episodio che ha riaperto il tema della sicurezza negli stadi.

Sulla vicenda è intervenuto Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nel corso di un collegamento con Radio CRC ha dichiarato:
Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all’Inter; il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche perché i gruppi organizzati, dopo la partita, hanno fatto confusione con persone che nulla avevano a che fare con la tifoseria della Cremonese”.

Improta ha poi ampliato il discorso, soffermandosi sull’ipotesi di un blocco generalizzato delle trasferte in futuro:
Sicuramente è un pensiero che attraversa in modo trasversale l’intero mondo del calcio. Stiamo lavorando a un protocollo che porrà regole più rigide nella vendita dei biglietti e nell’organizzazione delle trasferte. I club, se vorranno, si dovranno organizzare e gestire le trasferte”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio