Caos tra ultras della Fiorentina e del Betis: lancio di oggetti e petardi. Uno spagnolo a Careggi

Durante i secondi 45 minuti dei tempi regolamentari tra Fiorentina e Betis ci sono stati scontri tra le due tifoserie. Si registrano lanci di seggiolini dello stadio, oggetti vari e petardi. Alcuni ultras, come si evince da alcuni video che girano sui social, muniti di scale hanno oltrepassato le barriere che separano la curva ferrovia dalla zona ospiti. Una volta arrivati vicino al settore ospiti è avvenuto il furto di uno striscione appeso dai tifosi spagnoli. Dopo gli scontri di ieri sera si registrano 8 feriti: 4 italiani e 4 spagnoli. Uno dei tifosi del Betis è stato portato a Careggi per delle ustioni probabilmente derivanti da qualche petardo, mentre gli altri feriti sono stati medicati fuori dallo stadio. Le forze dell’ordine hanno impedito ai tifosi delle due squadre di entrare in diretto contatto. Lo riporta il Corriere Fiorentino