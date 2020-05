Secondo l’epidemiologo americano Zach Binney, della Emory University di Atlanta, gli stadi potrebbero essere vietati al pubblico per un anno e mezzo quindi è temo di pensare alla prossima stagione che si potrebbe tenere a porte chiuse.

L’obiettivo è abbattere i contatti: ingresso ed uscita a scaglioni, tutti i tifosi saranno sottoposti al termoscanner per misurare la temperatura corporea. Il problema mascherine non permetterebbe l’identificazione dei tifosi…

All’interno verrebbe incentivato l’utilizzo di acquisti via smartphone mediante un’app per non affollare le zone di ristorazione. Porte? Nessuna maniglia, tutto aperto e chiuso con infrarossi. Gli ultras potrebbero essere costretti a sedere. La cosa principale è… meno si tocca, meglio è! Lo riporta il Corriere della Sera.