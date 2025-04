“Ultras Napoli: targhe coperte e sbarra alzata al casello, disordini e polemiche a Bologna”

Nuove polemiche per il comportamento di una parte di tifosi napoletani giunti a Bologna per il posticipo di lunedì sera. Non solo gli scontri con la Polizia nel pre-partita, ora emerge anche un incredibile episodio accaduto in autostrada, mentre gruppi di ultrà partenopei raggiungevano la città a bordo di auto e van privati.

Come dimostrato da alcuni video e confermato dalle forze dell’ordine, ultras del Napoli giunti al casello autostradale di Bologna hanno alzato manualmente la sbarra per consentire a tutti i tifosi di oltrepassare il varco senza pagare il pedaggio. Il tutto dopo aver cautamente coperto le targhe per evitare di essere riconosciuti dalle telecamere di sorveglianza e scongiurare così il rischio di multe. Il casello non è stato danneggiato, ma l’operazione ha causato forti rallentamenti e congestionamenti del traffico. Gli automobilisti che hanno assistito inermi alla scena hanno denunciato l’episodio nel video diffuso sui social: “Questo succede quando dai la libertà di trasferta! Non dovevano farli venire. Siamo alla follia. Questi sono gli ultrà del Napoli“. La Polizia, intervenuta successivamente, spiega di aver poi sottoposto a controllo alcuni dei mini-van che sembravano essere occupati dagli “ultras più agitati“.

Lo riporta calcionapoli24