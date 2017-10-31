Paura al Colosseo: ultras Roma assaltano supporters del Chelsea. Dentro al pub con i bastoni, diversi feriti

Assalto ultras in un pub del Colosseo dove questa notte alcuni sostenitori del Chelsea sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di tifosi della Roma. E' accaduto intorno alla mezzanotte allo Sham...

Assalto ultras in un pub del Colosseo dove questa notte alcuni sostenitori del Chelsea sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di tifosi della Roma. E' accaduto intorno alla mezzanotte allo Shamrock di via del Colosseo. Un vero e proprio raid con gli ultras giallorossi entrati nel locale con i volti travisati ed i cappucci. Armati di bastone hanno aggredito e ferito alcuni tifosi inglesi che si trovavano nel locale del Centro Storico della Capitale. La partita di Champions League tra i Blues e l'As Roma è prevista per questa sera allo stadio Olimpico.

Assalto degli Ultras della Roma ai tifosi del Chelsea

Dei veri e propri momenti di paura quelli vissuti al pub del Colosseo. Assaliti dagli ultras della Roma alcuni tifosi del Chelsea sono rimasti contusi, nessuno sembra in modo grave. Un raid rapido con i romanisti poi fuggiti rapidamente. Allertate le forze dell'ordine, la polizia è intervenuta in forze. Sul posto oltre alle volanti della Questura anche il reparto mobile.