In arrivo 2000 tifosi della Juve tra cui diversi ultras considerati violenti

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Sono attesi circa 35 mila spettatori questa sera al Franchi, prima della partita anche Andrea Della Valle dovrebbe arrivare nel ritiro viola (a Firenze manca dalla primavera scorsa) per salutare la squadra, ma senza fermarsi per vedere la gara.

Gran lavoro oggi anche per le forze di Polizia che dovranno porre particolare attenzione al settore ospiti in questa gara particolarmente sentita. Sono previsti poco meno di 2000 tifosi della Juve, di cui almeno 200 ritenuti potenzialmente pericolosi. Da ieri sera infatti sono stati attivati filtri alla stazione e ai caselli autostradali, mentre volanti e camionette della polizia presidiano il centro storico e la zona stadio. Chiuse diverse strade con disagi creati ai cittadini della zona di Campo di Marte.

In tribuna è atteso il CT della nazionale Luigi Di Biagio.

Fonte: Corriere Fiorentino