I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva

Pace fatta tra Dusan Vlahovic e la Curva Sud della Juventus, anche prima della rete segnata dal centravanti nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. Dopo il battibecco di sabato nel post partita...

Pace fatta tra Dusan Vlahovic e la Curva Sud della Juventus, anche prima della rete segnata dal centravanti nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. Dopo il battibecco di sabato nel post partita contro il Venezia, quando il serbo reagì con vigore agli insulti ricevendo i fischi e i cori dei tifosi, e il messaggio distensivo pubblicato dal calciatore il giorno dopo, la fredda serata dell’Allianz Stadium è stata scaldata nel pre-partita dai cori di sostegno verso Vlahovic. Che, dopo aver sbloccato l’ottavo di finale con un bel gol nel cuore dell’area, ha esultato proprio verso i tifosi, alzando entrambe le mani quasi a dedicare la rete. Pace fatta, si guarda avanti insieme.

Che le incomprensioni fossero ormai alle spalle, lo si era capito già nel riscaldamento, quando i tifosi della curva hanno accolto Vlahovic con cori dedicati e lui, coinvolgendo anche il resto dello stadio. Ad certificare la pace con il serbo anche uno striscione esposto fuori dall’impianto torinese dai Viking Juve: “Un gesto isolato non cancella il passato... Da Noi sei stato sempre rispettato! Juventus DV9 e Ultras uniti Fino alla Fine!".

Sereno che è tornato con i tifosi ma che con la società, stando alle parole del direttore Giuntoli, non è mai stato intaccato: “I rapporti con Dusan e con il suo agente sono straordinari – ha spiegato a Mediaset poco prima del calcio d’inizio -. Ci vedremo dopo il mercato, ha ancora un anno di contratto: abbiamo il tempo di sistemare le cose e andare avanti nel miglior modo possibile".

Lo riporta repubblica.it

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